Pentagon nimmt zu mysteriösen russischen Panzer Stellung

Kürzlich tauchte ein mysteriöser russischer Panzer an einer Raststätte in Roanoke im US-Bundesstaat Louisiana auf und sorgte für große Verwirrung. Nun hat die Pentagon-Sprecherin Sue Gough Stellung dazu bezogen. Ihr zufolge war der entwaffnete T-90A-Panzer aus der Ukraine auf dem Weg zum Aberdeen Proving Grounds in Maryland, ein Ausbildungszentrum der US-Armee.

Dieser wurde von einem Lastwagen dorthin transportiert, der auf dem Highway einen Getriebsschaden hatte. Der Panzer wurde daher an der Raststätte „Peto’s" abgestellt und blieb dort für 2 Tage. Die Panne wurde behoben, der Panzer sei sicher, sagt Gough gegenüber The War Zone. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit stellte der schwere Kriegsfahrzeug aber zu keinem Zeitpunkt dar.