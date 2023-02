Abrams-Panzer mit KI-System für Zielerfassung getestet

Die US Army rüstet seine M1 Abrams-Kampfpanzer mit künstlicher Intelligenz aus.

Die US-Army testet für seine M1 Abrams-Panzer ein neues von künstlicher Intellegenz gesteuertes System zur Zielerfassung . Bilder der Tests wurden vor kurzem vom Defense Visual Information Distribution Service (DVIDS) der Army veröffentlicht. Entwickelt wurde die Technologie im Rahmen des ATLAS-Programms des US-Militärs, ATLAS steht für Advanced Targeting and Lethality Aided System .

Über Sensoren, die auf den Außenteilen des Panzers montiert sind, werden Bilder der Umgebung aufgenommen. Über KI-Algorithmen werden Objekte erkannt und klassifiziert und danach auf einem Touchscreen im Panzer gemeinsam mit Waffen- und Munitionsauswahloptionen angezeigt. Dadurch wird die Zielerfassung automatisiert und beschleunigt. Panzerbesatzungen könnten in der Zeit, in der sie normalerweise 1 Ziel angreifen, 3 Ziele attackieren, heißt es bei The Drive.