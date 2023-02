Die ukrainische Armee konnte erstmals das russische "anzerunterstützungsfahrzeug BMPT-72 Terminator eliminieren. Das schwer gepanzerte Kampffahrzeug soll in der Nähe der Stadt Kreminna im Oblast Luhansk zerstört worden sein.

Ukrainisches Militär konnte Terminator abschießen

In einem auf Facebook geteilten Video sieht man, wie der BMPT-72 in einem Wald 2 Beinahetreffer von Artillerie hinnehmen muss, bevor er in Flammen aufging. Der BMPT-72 wurde in den vergangenen Wochen vermehrt an der russischen Front in der Ukraine eingesetzt, konnte bisher allerdings nicht neutralisiert werden.