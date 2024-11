China meldet Durchbruch bei "unstoppbarer" Anti-Schiffs-Waffe

Ein neuartiger Antrieb, der sowohl unter Wasser als auch in der Luft funktioniert, soll effizient genug für den Praxiseinsatz sein.

Chinesischen Forschern soll es gelungen sein, eine neue Art Antrieb zu entwickeln, der sowohl unter Wasser als auch in der Luft funktioniert. Bereits 2022 wurden Pläne bekannt, wonach China an einer Rakete arbeitet, die sowohl in der Luft fliegen, als auch untertauchen und im Wasser zum Torpedo werden kann.

Die größte Herausforderung bei einer solchen Waffe ist ihr Antrieb. Einem aktuellen Bericht der South China Morning Post (SCMP) zufolge, konnte nun bei der Entwicklung eines Triebwerkes dafür ein Durchbruch gefeiert werden.

Demnach sei es gelungen, ein Triebwerk zu entwickeln, das bei Labortests im Unterwassermodus eine Effizienz von 87 Prozent erreicht. Damit würde es die Anforderungen für den praktischen Einsatz erfüllen. Ursprünglich wurde dieses Triebwerk für Hyperschallraketen entwickelt.