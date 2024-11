Google: "Wir sehen Atomenergie als weiteres Werkzeug"

Bis 2030 will der Konzern komplett CO2-neutral sein - auch durch Atomkraft. Außerdem will Google unser Verhalten beeinflussen.

Eine Schlüsselrolle soll dabei Künstliche Intelligenz (KI) haben. Hier gilt der Konzern mit Hauptsitz in Kalifornien als eines der weltweit führenden Unternehmen . Gemeinsam mit der Boston Consulting Group veröffentlichte Google kürzlich einen Bericht, der unterstreicht, wie die Technologie bei der Klimawandelbekämpfung helfen könnte. „Existierende KI-Lösungen haben die Möglichkeit, globale Treibhausgasemissionen, um bis zu 10 Prozent zu senken“, erklärt Adam Elman , der für Europa und Afrika zuständige Nachhaltigkeitschef von Google, der futurezone.

Seine Vorreiterrolle im Bereich Klimaschutz nimmt Google sehr ernst. Man will nicht nur selbst einen Beitrag leisten, sondern auch andere dazu anregen.

Die Herstellung bzw. der Betrieb all dieser Produkte verschlingt massenweise Energie , bei deren Produktion CO2-Emissionen entstehen. Unter den Tech-Unternehmen gilt Google allerdings schon seit Jahren als Musterschüler in Sachen Nachhaltigkeit. Mit seiner ehrgeizigen Ankündigung, bis 2030 keine klimaschädlichen Treibhausgase mehr ausstoßen zu wollen, sorgte der Konzern vor 3 Jahren für Aufhorchen in der Techbranche.

Google bietet eine ausgesprochen breite Palette an Services an. Dazu gehören neben der Suchmaschine und beliebten Apps wie Google Maps, auch Clouddienste und Hardware wie Smartphones , Tablets und Laptops.

Adam Elman | Head of Sustainability EMEA bei Google

Gleichzeitig gilt aber auch KI selbst als Energiefresser. Im Sommer veröffentlichte Google einen Bericht, der zeigte, dass Google im Vorjahresvergleich 13 Prozent mehr Emissionen ausgestoßen hat. Im Vergleich zu 2019 sind es sogar um 48 Prozent mehr. Laut Associated Press waren Googles KI-Projekte und der damit einhergehende Energieverbrauch der Datencenter der Grund für den Anstieg.

Neben Wind , Solarkraft und neuen Energiespeichern sei darunter auch Atomenergie : „Wir sehen Atomenergie als weiteres Werkzeug im Kasten", so Elman. „Wir wollen nicht nur saubere Energie verwenden, die es schon gibt, sondern auch neue, saubere Energie ans Netz bringen. Dazu sehen wir uns auch Atomenergie an.“

Um seine Ziele zu erreichen, will der Konzern u. a. seine Datencenter effizienter machen, etwa durch leistungsfähigere Chips. Zudem investiert Google in neue Energien, die dem Konzern dabei helfen sollen, nur mehr „sauberen Strom“ zu verwenden.

Wenn es um die Nettonull bis 2030 gehe, sei Google trotz des Anstiegs nach wie vor auf Kurs: „Wir sagen bereits seit einigen Jahren, dass unsere Emissionen zuerst ansteigen werden, bevor sie wieder sinken“, sagt Elman. Auch seien die Emissionen seit 2023 langsamer gestiegen als in den Vorjahren.

So will Google unser Verhalten beeinflussen

Der Konzern will aber nicht nur selbst klimafitter werden, sondern auch andere dazu bringen, sich nachhaltiger zu verhalten. „Wir wollen bis 2030 auch andere dazu befähigen, eine Gigatonne an Emissionen pro Jahr einzusparen. Das entspricht etwa den Emissionen von Japan“, erklärt Elman. KI in Google-Produkten soll dabei eine zentrale Rolle spielen.

Elman nennt Google Nest als Beispiel. Die Technologie helfe Nutzern beim intelligenten Energiesparen im eigenen Heim, indem sie Wohnräume automatisiert heizt und kühlt. „Letztes Jahr allein konnten 20 Mrd. Kilowattstunden an Energie durch die Nutzer eingespart werden“, meint Elman.

Bei Google Maps versucht Google indessen, Nutzer klimafreundlicher durch Städte zu lenken. Gibt man dort etwa eine Fahrstrecke ein, berechnet Google seit einiger Zeit neben der schnellsten auch eine klimafreundliche Route. „Wenn das grüne Blatt aufpoppt, sagt es dann etwas wie: Diese Route ist 3 Minuten länger, aber wird dir 15 Prozent Treibstoff sparen“, meint Elman. Seit der Veröffentlichung vor 3 Jahren konnte Google seine Nutzer bereits dazu bringen, so viel CO2 einzusparen, wie 650.000 Autos in einem Jahr ausstoßen.

Zauberwort "Nudging"

Auch die Google-Suche wurde im Dienste des Klimaschutzes verändert. Wer dort jetzt etwa „Wien nach Bregenz“ sucht, bekommt direkt Zugverbindungen vorgeschlagen. Damit betreibt Google „Nudging“, also ein "Anstupsen" seiner Nutzer in eine bestimmte Richtung. Dieses Prinzip kennt man etwa von der Platzierung von Süßigkeiten und Schnaps bei der Supermarktkassa: Hier wird man beim Warten in der Schlange auf die Produkte aufmerksam und tätigt eher Impulskäufe.

„Wenn Sie nach einer Fahr- oder Flugstrecke suchen, können wir sagen: Wussten Sie schon, dass Sie stattdessen auch den Zug nehmen könnten“, erläutert Elman die neue Platzierung der Zugverbindungen in der Google-Suche.