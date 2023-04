Russischer Panzer aus Ukraine-Krieg taucht plötzlich in USA auf

An einer Raststätte hat jemand einen Tieflader mit Kriegsrelikt zurückgelassen, weil die Zugmaschine kaputt war.

Wie The Drive berichtet , wurde ein Reddit-Nutzer namens Mutantlight auf den Panzer aufmerksam. Er spielt regelmäßig das Computerspiel "The War Zone" und identifizierte den Panzer korrekt als russisches Produkt. Auf Nachfrage bei der Raststätte, auf dessen Parkplatz der Panzer auf einem Tieflader steht, hieß es, ein paar Männer hätten um Erlaubnis gefragt , den Panzer abstellen zu dürfen, um eine neue Zugmaschine herbeizuschaffen. Die ursprüngliche hatte anscheinend einen Getriebeschaden .

Auf einer Raststätte für Lastwagenfahrer*innen in Roanoke, Louisiana, USA, ist ein Lastwagen-Aufleger mit einem russischen T-90 Panzer aufgetaucht. Er wurde anscheinend von russischen Soldaten im Krieg gegen die Ukraine zurückgelassen und ist auf mysteriöse Weise in die USA gelangt. Niemand scheint zu wissen , wer dahinter steckt, auch nicht das US-Militär.

Im Krieg zurückgelassen

OSINT-Gruppen haben den Panzer mit Bildern aus der Ukraine abgeglichen und sind sich ziemlich sicher, dass das betreffende Fahrzeug im Ort Kuryliwka in der Ostukraine von russischen Truppen zurückgelassen wurde. Ein Zeichen an der Seite des Panzers weist darauf hin, dass es von der ukrainischen Armee beschlagnahmt wurde. Wie es danach in die USA gelangte, ist unklar. Das US-Militär scheint jedenfalls nicht dahinterzustecken.

Privatpersonen als Drahtzieher*innen

Laut eigenen Angaben weiß man nichts über den Panzertransport. Das Militär würde einen überstellten Panzer wahrscheinlich auch nicht ohne Bewachung auf einem Parkplatz abstellen. Auch aus dem US-Verteidigungsministerium heißt es, man wisse nichts über den Panzer. Höchstwahrscheinlich stecken also eine oder mehrere Privatpersonen hinter dem Transport. Was sie genau mit dem Panzer anstellen wollen, ist fraglich.