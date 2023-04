Der T-14 Amata ist der modernste Kampfpanzer der russischen Armee. Er soll den in die Jahre gekommenen T-90M ablösen. Wie The Defense Post unter Verweis auf die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti berichtet, ist er jetzt auch in der Ukraine im Einsatz.

Laut dem Bericht soll der T-14 für seinen Einsatz in der Ukraine mit zusätzlicher Panzerung ausgestattet worden sein. Details dazu gibt es nicht. Vermutlich wurden aber zusätzliche Pakete mit Reaktivpanzerung angebracht. Dabei handelt es sich um Richtladungen, die bei Beschuss in Richtung des Geschoßes explodieren. Dies soll panzerbrechende Hohlladungen abschwächen bzw. zerstören, bevor diese die Hauptpanzerung erreichen und durchschlagen können. Allerdings wurden im Ukrainekrieg mehrfach zerstörte russische Panzer gesehen, bei denen die Reaktivpanzerung nicht gezündet hat - was Zweifel an deren Effektivität aufwirft.