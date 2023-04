Für wen der mysteriöse russische Panzer in den USA bestimmt war

Einige Fragen im Zusammenhang mit dem an einer US-Raststätte gefundenen russischen Panzer konnten geklärt werden.

Vergangene Woche tauchte an einer Raststätte für Lastwagenfahrer*innen in Roanoke im US-Bundesstaat Louisiana ein russischer T-90 Panzer auf. Das Kriegsgerät, das auf einem Lastwagenaufleger gefunden wurde, warf viele Fragen auf.

Anscheinend kommt der Panzer aus der Ukraine, wo er von russischen Soldaten zurückgelassen wurde. Wie er aber in die USA gelangte und was dort mit ihm geschehen soll, ist unklar. Laut The Drive gibt ein auf dem Panzer gefundenes Versandetikett Antworten auf zumindest einige Fragen.