Atemberaubendes Foto zeigt ISS vor Mondkrater

Der Astrofotograf Andrew McCarthy sorgte bereits mehrmals mit spektakulären Aufnahmen für Aufsehen. Nun gelang ihm laut eigenen Angaben einer der bedeutsamsten Aufnahmen seiner Karriere. Zu sehen ist darauf die Internationale Raumstation ISS vor dem Mond. Abgelichtet wurde sie genau vor dem Mondkrater Tycho.

Der Winkel und der Ausschnitt lassen es so aussehen, als würde die ISS den Mond umkreisen, während sie natürlich tatsächlich der Erde viel näher ist. Auf Twitter postete McCarthy noch Videos, die den Vorbeiflug zeigen. In einem Clip sieht man auch den Laptopbildschirm in dem Moment der Aufnahme und hört die Überraschung des Astrofotografen.

Der Mondkrater Tycho hat einen Durchmesser von 86 Kilometer und soll rund 108 Millionen Jahre alt sein. Entstanden ist er durch einen Asteroideneinschlag auf dem Erdtrabanten.