James Webb zeigt Jupiter, wie wir ihn noch nie gesehen haben

Die Bilder wurden bereits i m Juli aufgenommen und vom amerikanisch-französischen Forscherteam bearbeitet und umgefärbt . Damit man die Besonderheiten gut erkennt, wurden die Bilder künstlich blau, weiß, grün, gelb und orange eingefärbt. Die Polarlichter leuchten in einem Filter, der Rottönen zugeordnet ist, wodurch auch Licht hervorgehoben wird, das von unteren Wolken und oberen Dunst reflektiert wird. Ein anderer Filter, der Gelb und Grün zugeordnet ist, zeigt Schleier, die um den Nord- und Südpol wirbeln. Ein dritter Filter, der Blau zugeordnet ist, zeigt Licht, das von einer tieferen Hauptwolke reflektiert wird. Der Rote Fleck erscheint in diesen Ansichten weiß, ebenso wie andere Wolken, weil sie viel Sonnenlicht reflektieren.

© NASA, ESA, CSA, Jupiter ERS Team; image processing by Ricardo Hueso (UPV/EHU) and Judy Schmidt.

Mit riesigen Stürmen, starken Winden, Polarlichtern und extremen Temperatur- und Druckbedingungen ist auf Jupiter immer viel los, schreibt die NASA in der Presseaussendung zu den veröffentlichten Bildern. Mit dem James-Webb-Teleskop wollen die Wissenschaftler bald noch besser verstehen, was sich am Planeten Jupiter so abspielt.

Das James-Webb-Teleskop selbst ist eine internationale Mission, die von der NASA mit ihren Partnern ESA (European Space Agency) und CSA (Canadian Space Agency) geleitet wird. „Es ist wirklich bemerkenswert, dass wir Details auf Jupiter zusammen mit seinen Ringen, winzigen Satelliten und sogar Galaxien in einem Bild sehen können“, sagt Planetenastronomin Imke de Pater, emeritierte Professorin der University of California, Berkeley zu den Entdeckungen.