Neues James-Webb-Video zoomt durch Kosmos

Neue Erkenntnisse über Wagenradgalaxie

Die Wagenradgalaxie (im Englischen "Cartwheel" genannt) ist eine sogenannte Ringgalaxie, da sie aus 2 Ringen besteht. Wissenschaftler*innen gehen davon aus, dass sie einst eine Spiralgalaxie war, ähnlich unserer Milchstraße. Durch eine Kollision mit einer anderen Galaxie vor etwa 700 oder 800 Millionen Jahren entstanden schließlich die beiden namensgebenden Ringe.

Webbs Bild liefert erstmals Details über die Sternentstehung in der Wagenradgalaxie sowie das Schwarze Loch in ihrem Zentrum. Zu sehen ist laut den Weltraumbehörden auch, wie sehr sie sich im Laufe der Zeit verändert hat und weiter verändern wird. "Die Aufnahmen geben Aufschluss darüber, was mit der Galaxie in der Vergangenheit geschehen ist und wie sie sich in Zukunft verhalten wird", so die Weltraumbehörden.

Webbs Instrumente lassen tief blicken

Bereits das Weltraumteleskop Hubble hat die Wagenradgalaxie untersucht. Erst durch das Infrarotlicht des James Webb Teleskops wurden Einzelheiten sichtbar, die vorher nicht beobachtet werden konnten. Mit der Near-Infrared-Camera (NIRCam) konnten im Nah-Infrarotbereich Lichtwellenlängen, die mehrere Sterne in und um die Galaxie zeigen, beobachtet werden.

Das ältere Weltraumteleskop Hubble befindet sich seit 1990 im All. Es blickt im sichtbaren, ultravioletten und nahen Infrarotbereich in den Weltraum. Webb hingegen ist auf den nahen und mittleren Infrarotbereich ausgelegt. Damit sieht es deutlich mehr. Es ist auch mit einem größeren Spiegel (6,5 Meter) ausgestattet und verfügt über eine größere Brennweite (131,4 Meter).

Webb wird noch mehrere Jahre Bilder aus dem All liefern. Mehr dazu erfahrt ihr hier.