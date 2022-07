So viel Österreich steckt im James-Webb-Teleskop

Das neue Teleskop erlaubt einen Blick in die Vergangenheit vor 13,5 Milliarden Jahren . Dafür, dass die James-Webb-Bilder überhaupt zur Erde geschickt werden können, sorgt unter anderem Technologie " Made in Austria ".

Kommunikationsantenne aus Niederösterreich

Die Kommunikationsantenne des Teleskops, mit der alle Daten und Bilder zur Erde gesendet werden, wird beispielsweise von einer Thermalisolation aus Berndorf in Niederösterreich vor den extremen Temperaturen im All geschützt.

"Das größte und leistungsstärkste Weltraumteleskop der Welt nutzt für die Übertragung der wertvollen Daten auch Technologie aus Österreich. Die NASA vertraut in unsere außergewöhnlichen Fertigkeiten hier in Österreich", sagt Manfred Sust, Geschäftsführer von Beyond Gravity Austria (vormals RUAG Space Austria).

Die Thermalisolation der Webb-Antenne besteht zu einem Teil aus schwarzem Kapton (einer speziellen Kunststofffolie) mit einer Germaniumbeschichtung und zum anderen aus dem typischen gold-schimmernden Kapton mit einer Indiumzinnoxid-Beschichtung.