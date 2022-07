Neue James-Webb-Bilder vom Jupiter veröffentlicht

Ein Bild (siehe oben) zeigt den Jupiter und seinen Mond Europa . Europa, der mit einer Eisschicht bedeckt ist, unter dem sich ein unterirdischer Ozean verbergen soll, gilt als einer der vielversprechensten Orte für die Suche nach Leben im All. Das James-Webb-Teleskop soll nun einen genaueren Blick auf das austretende Material werfen, heißt es in einer Aussendung der NASA .

Zusätzlich zu den ersten aufsehenerregendes Aufnahmen des James-Webb-Teleskops (JSWT) veröffentlichte die NASA am Dienstag, versteckt in einem Bericht zur Inbetriebnahme, auch Bilder des Weltraumteleskops vom Jupiter . Am Donnerstag legte die US-Weltraumbehörde nach und präsentierte weitere Aufnahmen des größten Planeten im Sonnensystem. Aufgenommen wurden sie bei Tests der wissenschaftlichen Instrumente mit der Nahinfrarotkamera NIRCam .

Die Aufnahmen würden sehr gut zeigen, was Webb alles beobachten könne, wird Bryan Holler vom Space Telescope Science Institute in Baltimore in der NASA-Aussendung zitiert: "Die am weitesten entfernten beobachtbaren Galaxien ebenso wie Planeten in unserem eigenen kosmischen Hinterhof, die auch mit freiem Auge sichtbar sind."