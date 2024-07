Erste Details zum SpaceX-Raumschiff, das die ISS crashen wird

Danach wird sie zum Absturz gebracht, damit sie in der Erdatmosphäre weitestgehend verglüht . Den nötigen gezielten "Schubser" dafür soll das U.S. Deorbit Vehicle (USDV) liefern, das von SpaceX entwickelt und gebaut wird.

Um den ganzen Treibstoff unterzubringen, wird der Rumpf verlängert. Das Deorbit Vehicle soll etwa doppelt so lang werden, wie die normale Dragon-Kapsel, die etwa 8 Meter misst. Insgesamt 46 Draco-Triebwerke treiben das Raumschiff an - momentan verfügt Dragon über lediglich 16 Triebwerke.

18 Monate im All

Über knapp eine Woche soll das USDV mit gezielten Schüben die ISS zum Absturz bringen. Ins All gebracht wird das Deorbiting-Vehicle allerdings schon 18 Monate davor. Dabei wird es an der vorderen Öffnung der ISS andocken, wo es bleibt, während die ISS langsam zur Erde hin abdriftet. Die ISS-Crew wird 6 Monate vor Absturz die Raumstation räumen - so lange stellt sie an Bord sicher, dass die Station ihre geplante Flugbahn einhält.

Sobald die ISS eine Höhe von 220 Kilometer erreicht (sie befindet sich momentan in einer Höhe von etwa 400 Kilometern) beginnt die Hauptarbeit des USDV. 4 Tage lang wird sie eine Reihe von Zündungen durchführen, bis sie ihre letzte Wiedereintrittszündung durchführt.

Obwohl die fußballfeldgroße ISS weitestgehend in der Erdatmosphäre verglühen soll, wird es wahrscheinlich einige Trümmer geben, die es zur Erdoberfläche schaffen. Diese können die Größe von Mikrowellen bis hin zu Kleinwagen erreichen. Umso wichtiger ist es, dass die ISS über einem unbewohnten Teil des Planeten abstürzt.