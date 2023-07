SpaceX Starship könnte als Raumstation die ISS ersetzen

Das Starship von SpaceX soll künftig riesige Lasten und eine Vielzahl von Raumfahrer*innen in den Weltraum und möglicherweise sogar bis zum Mars befördern. SpaceX zieht allerdings noch einen weiteren Einsatzzweck für das Raumschiff in Betracht. Es könnte vom Transportmittel zu einer eigenen Raumstation im niedrigen Erdorbit werden.

Als Möglichkeit wird gesehen, das komplette Innere von Starship in ein Habitat für Raumfahrer*innen zu verwandeln. Dazu müssten auch jene Teile, die für den Antrieb vorgesehen sind, umgebaut und unter Druck gesetzt werden.

Raketenstufe wurde zu Skylab

Derartige Pläne sind nicht abwegig. In der Vergangenheit sind bereits einige Konzepte dafür aufgetaucht, Raketen oder Treibstofftanks zu einer Raumstation zu machen.

In den 1960er-Jahren hatte die NASA etwa die Idee, die Oberstufe einer Saturn IB Rakete, genannt S-IVB, durch Astronauten im Orbit umbauen zu lassen. Im Endeffekt entschied man sich dagegen. Die S-IVB wurde auf der Erde umgebaut, per Space Shuttle ins All transportiert und als Raumstation Skylab bekannt. Es gab auch Pläne, die großen externen Tanks des Space Shuttle zum Habitat im Orbit umzubauen. Daraus wurde jedoch nichts.