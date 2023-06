SpaceX-Starship zündet Triebwerke als Test für nächsten Start

Diese so genannten Static-Fire-Tests gehören zu den Startvorbereitungen eines jeden Raketenstarts. Dabei werden die Triebwerke gezündet, das Vehikel wird aber mittels Anker am Boden gehalten.

4.500 Tonnen Treibstoff

Wann der nächste Startversuch der größten jemals gebauten Rakete über die Bühne gehen wird, ist noch unklar. Gerüchten zufolge könnte es in ungefähr 6 Wochen soweit sein. Wie beim ersten Start soll dabei die obere Stufe den Erdball umkreisen und in der Nähe von Hawaii im Pazifik niedergehen.

Beim ersten Start der rund 120 Meter hohen Rakete am 20. April hatte das Vehikel ein Startgewicht von ungefähr 5.000 Tonnen, 4.500 Tonnen davon waren Treibstoff. Der Launch selbst war noch erfolgreich. Doch in einer Höhe von 39 Kilometer geriet die Rakete nach dem Abspalten des Super-Heavy-Boosters in Schleudern. Aus Sicherheitsgründen wurde sie daraufhin gesprengt.

➤ Mehr lesen: Starship-Start richtete viel größere Zerstörung an als vermutet