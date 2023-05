China wusste vor SpaceX, warum das Starship explodiert ist

China arbeitet an einem eigenen Raumschiff, dass stark an das Starship von Elon Musk erinnert.

Am 20. April startete das Starship zu seinem ersten Orbitalflug. Der Weltraum wurde aber nie erreicht – das Raumschiff von SpaceX explodierte in der Luft. Am 29. April sagte SpaceX-Chef Elon Musk auf Twitter, wo das Problem lag: Die Schubkontrolle versagte 85 Sekunden nach dem Start. Hätte man weiter beschleunigt, hätte man erfolgreich die Raketenstufen trennen können und Starship hätte den Orbit erreicht.

In China wusste man das allerdings schon Tage zuvor. Das Beijing Aerospace System Engineering Institute hat einen vollständigen Bericht zum Starship-Start verfasst, der am 27. April veröffentlicht wurde, berichtet South China Morning Post.

Smarte Schubkontrolle ausgefallen

Laut diesem Bericht hat die smarte Schubkontrolle versagt. Diese dient eigentlich dazu, um Probleme mit dem Antrieb in Echtzeit zu erkennen und einzuschreiten. Beim Start sind einige Triebwerke des Boosters ausgefallen. Hier hätte die smarte Schubkontrolle das Problem erkennen und die Reduktion des Schubs im Flug überschreiben sollen. Laut dem Institut würde SpaceX den Schub standardmäßig bei seinen Falcon-Raketen nach dem Abheben verringern, um die Belastung an der Rakete zu reduzieren.

Interessant ist, dass das Institut davon ausgeht, dass SpaceX überhaupt eine smarte Schubkontrolle verwendet hat. Dafür gibt es eine Erklärung im Bericht. Bei der kleineren Falcon 9, die SpaceX für fast alle seine Starts nutzt, hätte man bei mindestens 2 Testflügen beobachtet, wie die Rakete selbstständig fehlerhafte Antriebe deaktivierte und die Flugbahn automatisch anpasste, um den richtigen Orbit zu erreichen. Also müsste auch der Super-Heavy-Booster, der das Starship aufsteigen ließ, dieses System haben.