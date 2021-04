China kopiert das SpaceX Starship

China hat große Ambitionen, den Weltraum zu erkunden. Erst kürzlich brachte das Land mit der Chang'e-5-Mission Proben vom Mond zur Erde. Auf dem "Nationalen Weltraumtag" wurden Teile davon ausgestellt. Zudem verkündete man den Namen des ersten Mars-Rovers, der im Mai landen soll: Zhurong.

Doch auch 2 Konzepte für neue Raketen wurden vorgestellt. Eine von ihnen erinnert stark an das Starship von SpaceX. Am Stand der China Academy of Launch Vehicle Technology wurde ein Video gezeigt, dass bei Weibo hochgeladen wurde. Es zeigt eine Suborbital-Rakete, mit der Landstreckenflüge in kürzester Zeit absolviert werden sollen. Die Rakete kann vertikal starten und landen.