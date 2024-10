ISS-Astronauten gelingen spektakuläre Aurora-Aufnahmen

"Atemberaubend ist das Wort", schreibt Pettit in einem Posting auf X . "Es sah aus, als wäre die ISS in eine Miniaturdimension geschrumpft worden und wäre in einem Neonschild gelandet." Sie seien nicht über der Aurora, sondern durch sie hindurch geflogen, schreibt er.

Polarlichter sind nicht nur von der Erde aus ein beeindruckendes Schauspiel. Auch im All kann man sie beobachten. Am vergangenen Donnerstag, 10. Oktober , haben die beiden Astronauten Don Pettit und Matthew Dominick dieses Spektakel von der ISS aus festgehalten.

Ein besonders starker geomagnetischer Sturm hatte am Donnerstagnacht die Erde getroffen. Er wurde von einem koronalen Masseauswurf der Sonne ausgelöst. Dabei wurde Plasma von der Sonne ins All in Richtung Erde geschleudert. Das Auftreffen zeigte sich als rote und grüne Polarlichter.

So entstehen die unterschiedlichen Farben

In den meisten Fällen sind auf der Erde grüne Lichter sichtbar, wenn Sonnenwinde auf die Erdatmosphäre treffen. Die elektrisch geladenen Teilchen des Sonnensturms ionisieren dabei die Sauerstoff- und Stickstoffatome in der oberen Erdatmosphäre. Passiert das in etwa 100 km Höhe, sorgen die Sauerstoffatome für grünes Licht. In größerer Höhe (etwa 200 km) emittieren sie rotes Licht.