ISS-Rückkehrer haben ein Geheimnis

Über Details schweigen die NASA-Astronauten Matthew Dominick, Michael Barratt und Jeanette Epps bislang jedoch. Sie sind am 25. Oktober an Bord einer Dragon-Kapsel von SpaceX auf der Erde gelandet.

Crew-Mitglied verbrachte Nacht im Krankenhaus

So musste einer der Heimkehrer wegen eines nicht näher bekannten „medizinischen Problems“ über Nacht in einem Krankenhaus behandelt werden. Bereits einen Tag später wurde er wieder entlassen. Die NASA verrät derzeit nicht, wer der Betroffene ist und wie es um seinen aktuellen Gesundheitszustand steht. Zu einem späteren Zeitpunkt will die NASA Details veröffentlichen.

„Raumfahrt ist immer noch etwas, das wir nicht vollständig verstehen“, sagte der Barratt. Bei Crew-8 war er der Pilot, zuvor diente er als Fliegerarzt für die NASA. „Manchmal entdecken wir Dinge, die wir nicht erwarten. Das war einer dieser Fälle, und wir setzen die Puzzlestücke erst noch zusammen. Um die medizinische Privatsphäre zu wahren und unsere Abläufe geordnet fortzuführen, können wir derzeit nicht mehr dazu sagen.“