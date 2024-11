Astronauten parkten Raumkapsel Crew-9 Dragon an der ISS um

4 Astronauten haben an der Raumstation ISS eine Raumkapsel umgeparkt. Die NASA-Astronauten Nick Hague, Suni Williams und Butch Wilmore sowie der russische Kosmonaut Alexander Gorbunow stiegen in die "Crew Dragon", dockten sie in einer rund einstündigen Aktion ab - und an anderer Stelle wieder an, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde zeigten. Auch die Kontrollzentren der NASA sowie der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk waren beteiligt.