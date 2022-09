Pentagon stoppt F-35, weil chinesisches Bauteil gefunden wurde

Das Pentagon hat angekündigt, vorerst keine F-35 mehr in die US-Streitkräfte aufzunehmen. Der Grund dafür ist, dass Komponenten aus chinesischer Herkunft darin entdeckt wurden.

Die F-35 ist der modernste Kampfjet der USA. Der Stückpreis beträgt, je nach Ausführung, zwischen 80 Millionen und mehr als 100 Millionen US-Dollar. Der Hersteller Lockheed Martin hat laut CNN bereits 88 Stück dieses Jahr an die USA geliefert, weitere 65 sollten eigentlich folgen.

Rohstoffe aus China

Das strittige Teil ist ein Magnet in der Turbomaschine, die von Honeywell gebaut wird. Die Turbomaschine ist Teil des Triebwerks und liefert Energie für den Starter/Generator des Triebwerks.

Laut Lockheed Martin wird der Magnet aus Rohstoffen gefertigt, die aus China stammen. Dabei geht es um Kobalt und Samarium. Die Legierung aus den beiden Materialien wird laut Lockheed Martin in den USA magnetisiert.

Konkret wird die F-35A Lightning II Joint Strike Fighter vom Pentagon derzeit nicht angenommen. Der Magnet befindet sich aber in allen bisher hergestellten F-35-Varianten. Davon wurden mehr als 825 Stück ausgeliefert, inklusive der Kampfjets, die an andere Länder verkauft wurden.

Ein Sprecher des Pentagon sagte, dass der Magnet weder Daten überträgt noch das Flugzeug gefährdet. Deshalb werden F-35, die bereits im Dienst sind, weiterfliegen.

Warum dann das Geschrei?

Wenn der Magnet kein Problem darstellt, warum muss dann das Pentagon einschreiten? Der Grund ist Bürokratie. Dass chinesische Materialien in Rüstungsgütern für die US-Armee stecken, widerspricht den Regulierungen.

Laut dem Pentagon hat Lockheed Martin bereits einen anderen Lieferanten für die benötigte Legierung gefunden. Wie lange es dauert, bis daraus Magneten gemacht, diese an Honeywell geliefert werden, damit deren Turbomaschine dann in die F-35-Triebwerke eingebaut werden kann, ist noch nicht bekannt. Auch ist nicht bekannt, wie es passieren konnte, dass Rohstoffe aus China in die Produktion der F-35 geraten sind.