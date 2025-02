Wie man mit Duschwasser heizen kann

Abwasser kann man direkt im Haus zur Wärmerückgewinnung nutzen. Diese Energie kann aber auch erst in der Kanalisation über einen Wärmetauscher „eingefangen“ werden. In Wien will man sie künftig etwa ins Fernwärmenetz einspeisen. Ab 2027 sollen in der Hauptstadt rund 112.000 Haushalte mit Fernwärme aus gereinigtem Abwasser versorgt werden.

Auch das Wasser selbst ist ein kostbarer Rohstoff, der durch den menschgemachten Klimawandel rarer wird und viele Regionen zum Wassersparen zwingt. Es wurden bereits interessante Lösungen für das Recycling entwickelt. In der US-Stadt San Francisco gibt es etwa die „Purple Pipes“, ein Rohrsystem, in dem gereinigtes Abwasser durch die Stadt fließt. Damit bewässert man Parks und kühlt öffentliche Gebäude. Ähnliche Systeme gibt es auch in anderen Städten.

Manche Kommunen gehen beim Wasser-Recycling noch weiter und verwenden es für Dinge, die bei manchem Ekelgefühle hervorrufen. In der Landwirtschaft Südeuropas wird aufbereitetes Abwasser seit geraumer Zeit für die Bewässerung von Obst und Gemüse verwendet. Wahrscheinlich findet man auch in heimischen Supermärkten Paradeiser oder Paprika, die damit gegossen wurden.

In Singapur, wo es kaum Wasser gibt, trinkt man frisch aufbereitetes Abwasser sogar und braut damit Bier. Mit dem wiederverwendeten Wasser kann der asiatische Staat mittlerweile 30 Prozent seines Bedarfs decken und muss weniger importieren. Darüber sind allerdings nicht alle Bewohner glücklich.