Start-up verkauft Heizung, die nach Kryptowährung schürft

Im industriellen Maßstab gibt es Projekte, um etwa die Abwärme von Rechenzentren zum Beheizen von Schwimmbädern, Fabrikhallen oder Krankenhäusern zu nutzen. Das französische Start-up Hestiia will dieses Prinzip in die eigenen 4 Wände bringen.

Sobald geheizt wird, beginnen die Chips zu arbeiten. Dazu verkauft Hestiia die Rechenleistung an Unternehmen, in der Form von Distributed Computing . Das heißt, der MyEko muss mit dem WLAN verbunden werden. Laut dem Start-up reicht eine mittelschnelle Internetanbindung, Glasfaser ist nicht nötig.

Bedient wird MyEko per Smartphone-App , so ähnlich wie ein smartes Thermostat. Durch den Algorithmus im Hintergrund und die Anpassung an die User*innengewohnheiten soll effizient geheizt werden. So heizt MyEko etwa die Wohnung auf, bevor man von der Arbeit nachhause geht und wenn der Strom noch günstig ist – etwa weil untertags genügend Solarstrom ins Netz eingespeist wird. Wird der Verbrauch eines anderen Elektrogeräts erkannt, das passiv Wärme erzeugt, wie etwa der Elektroofen, wird das Heizen vorübergehend gestoppt.

Fragwürdige Zukunftssicherheit

Außerdem ist die Frage, ob MyEko auf Dauer tatsächlich effizient ist. Heizkörper hat man üblicherweise viele Jahre. Selbst elektrische Heizkörper werden 10 bis 20 Jahre genutzt. Die Chips in MyEko sind aber bereits gebraucht und wurden ausgemustert: Ob die auch noch in 10 Jahren funktionieren und die gewünschte Effizienz liefern, ist zweifelhaft. Wenn Hestiia deshalb etwa den Preis für die ausbezahlten Kilowattstunden senkt, weil die Rechenleistung sinkt, oder inflationsmäßig die Auszahlungen nicht anpasst, sinken die Einsparungen.

Zudem ist die Chance hoch, dass es in 5 Jahren weitaus effizientere Geräte gibt. Einen 150 Euro teuren Heizkörper tauscht man dann mal schneller aus, als einen, der 990 Euro gekostet hat. Und dann gibt es noch das Risiko, dass Hestiia in ein paar Jahren in Konkurs ist. Ob der MyEko per Patch zu einem simplen Elektroheizkörper wird oder vielleicht gar nicht mehr per App kontrolliert werden kann und damit funktionsunfähig wird, ist nicht abzusehen.

Vorerst nur in Frankreich erhältlich

Vorerst ist MyEko nur in Frankreich erhältlich. Weitere Länder sollen folgen. Mit der Auslieferung von 230 vorbestellten Einheiten wird im Februar begonnen.

Wer jetzt vorbestellt, wird voraussichtlich im September 2024 einen MyEko erhalten. Das Ziel von Hestiia ist, jährlich 1.000 bis 2.000 Stück zu verkaufen.