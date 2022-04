Womit man Gasheizungen am besten ersetzt

Der Krieg in der Ukraine hat viele Menschen zum Nachdenken über etwas bewogen, das aus Sicht des Klimaschutzes schon lange notwendig gewesen wäre: Den Wechsel des eigenen Heizsystems . Der nächste Winter kommt bestimmt, woher das Gas für die eigene Gastherme kommt, ist derzeit aber unklar. Glücklicherweise gibt es klimafreundliche Alternativen, ein Umstieg bei Heizung und Warmwasseraufbereitung ist aber oft nicht so einfach .

Eine Zentrale statt vieler Thermen

Entscheidungsbefugte finden heute jedenfalls drei große Alternativen zu Gas- oder Ölheizungen vor: Fernwärme, Pellets und Wärmepumpe. Bevor man überlegt, welches System für das eigene Haus wohl am besten wäre, muss man sich aber zunächst die Ausgangslage ansehen. Ist das Haus älter, sollte es thermisch saniert werden. Verfügt das Haus über Wohnungen mit Gasetagenheizung, hängt also in jeder Wohnung eine Gastherme, so muss man eine grundlegende Veränderung durchführen.

"Die Zentralisierung des Heizungssystems ist fast immer die Voraussetzung für dessen Dekarbonisierung", sagt Michael Cerveny von Urban Innovation Vienna. Gibt es also noch keine Heizzentrale im Haus, sollte eine geschaffen werden. Raum dafür zu finden, ist oft schwierig. Eine Lösung könnte in vielen Fällen der Dachboden sein. Von dort könnte man Heizungsrohre durch existierende Kamine legen und so Stemmarbeiten im Haus auf ein Minimum begrenzen. Der Wechsel einer Gastherme in einer Wohnung auf das zentrale Wärmeverteilsystem am Dachboden oder im Keller sollte am Ende nur wenige Stunden in Anspruch nehmen.

Lösung liegt vor der Tür

Wenn eine Heizzentrale im Haus einmal vorhanden ist und das Fernwärmenetz bis in die Nähe des Gebäudes reicht, ist diese Alternative die naheliegendste. Der Systemwechsel ist damit am einfachsten und günstigsten. Laut Cerveny gibt es hier auch viel ungenutztes Potenzial: "Es gibt alleine in Wien 30.000 Wohnungen, wo die Fernwärmeleitungen bis vor die Wohnung gelegt wurden, aber die Bewohner es bis dato verweigert haben, sich da anzuschließen. Die Lösung liegt vor der Tür, man muss sie nur hereinlassen." Das Gegenargument, dass Fernwärme auch mit Gas erzeugt werde, lässt sich entkräften. Der Umstieg auf erneuerbare Energie wird auch hier in den nächsten Jahren vollzogen, etwa in Form von großen Wärmepumpen oder Geothermie.

Pellet- oder andere Holzheizungen sind eine weitere Alternative, die auch für große Wohnhäuser vorstellbar ist. Rohstoff und Kessel kommen großteils aus Österreich und sind nach der Fernwärme die zweitgünstigste Option. Laut Cerveny machen solche Heizungen aber eher im ländlichen Raum als im innerstädtischen Gebiet Sinn. Genauso wie auch bei grünem Gas gibt es beschränkte Rohstoffmengen und viel Nachfrage aus Industrie und Gewerbe, wodurch die langfristige Preisentwicklung schwieriger abschätzbar wird.