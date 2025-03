Wie ich es mit einer App geschafft habe, genug zu trinken

Eigentlich halte ich nicht viel von Neujahrsvorsätzen. Dennoch habe ich mir für dieses Jahr fest vorgenommen, nicht weniger, sondern mehr zu trinken – natürlich nicht Alkohol, sondern einfach nur Wasser.

In der Vergangenheit habe ich schon so einiges versucht, um ausreichend Flüssigkeit zu mir zu nehmen. Leider hat nichts davon zu einer nachhaltigen Veränderung meiner Trinkgewohnheiten geführt.

Also habe ich es ab dem 1. Jänner mit einer Smartphone-App probiert, die mich in regelmäßigen Abständen an das Trinken erinnert. Das hat überraschend gut funktioniert und mir gleichzeitig so einiges vor Augen geführt.

