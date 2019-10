Wie lange reicht unser Wasser noch aus?

Österreich im Glück

Im Bereich der Entsalzung in trockenen Gebieten können andere Methoden eingesetzt werden (siehe unten). Österreich weist laut dem WRI-Index jedenfalls ein geringes Trockenheitsrisiko auf. Laut Neunteufel sind die Vorräte nicht nur ausreichend, sondern einzigartig: „Wir verwenden fast ausschließlich Grund- oder Quellwasser, während etwa in Deutschland zum Teil Oberflächenwasser, also Wasser aus Seen und Flüssen, verwendet wird. Aber auch in Österreich gibt es trockene Gebiete, wie das Weinviertel. Die Versorgungsstruktur ist aber auch hier gut, denn die Wasserversorgung wird über Fernleitungen sichergestellt.“ Beeinträchtigungen wie Nitrat aus Düngemittel gibt es aber auch hier. „Diese Grundwasserkörper werden genau beobachtet und nötigenfalls als Maßnahmengebiete ausgewiesen. Wenn belastete Grundwasserkörper dennoch zur Wasserversorgung herangezogen werden, dann wird das Wasser zuvor aufbereitet.“

Eisernes Wassersparen bringe in Österreich nichts, um Wasser für Länder, in denen die Ressourcen knapp sind, zu „spenden“. „Ein weiter Transport von Wasser ist nicht wirtschaftlich. Lediglich in Flaschen abgefülltes Trinkwasser eignet sich als Exportartikel“, sagt Neunteufel. Die Menge zum Duschen beispielsweise sei hingegen nicht händelbar.

Technologie erzeugt Trinkwasser

Die Entwicklung technologischer Methoden zur Trinkwassergewinnung sind auf dem Vormarsch. Wissenschaftler nutzen dazu etwa das Wasser in den Meeren oder in der Luft.

Entsalzung: Forscher der Rice University in Houston, Texas haben zum Beispiel eine besonders effiziente Entsalzungsanlage entwickelt, die ihre Energie aus der Sonne bezieht. Bei dieser fortgeschritte-nen „Membrandestillation“ trennt eine für Dampf durchlässige Membran von der Sonne erhitztes Salzwasser von kaltem Frischwasser. Durch den Druckunterschied durchdringt der Dampf die Schicht und kondensiert in zu gereinigtem Trinkwasser.

Wasser auf Luft: Forschern des Massachusetts Institute of Technology ist es in Kooperation mit der University of California in Berkeley im vergangenen Jahr gelungen, Wasser aus extrem trockener Luft herzustellen. Zum Einsatz kommt ein Material aus der Familie der metallorganischen Gerüste mit einer großen wirksamen Oberfläche. Dieses zieht auch bei extremen Bedingungen Wasser aus der Luft – die relative Luftfeuchtigkeit kann bis zu zehn Prozent betragen. Zwar muss diese neuartige Methode für große Mengen Wasser noch ausgefeilt werden, sie könnte in Zukunft jedoch zur Trinkwasserversorgung in Wüstenregionen äußerst nützlich sein.

Wasservergeudung: Um einer Verschwendung in der Landwirtschaft entgegenzuwirken, haben Forscher der University of Connecticut einen Sensor entwickelt, der die Feuchtigkeit des Bodens misst. Er hilft Landwirten, die Bewässerung zu regulieren und könnte die Wasserverschwendung um ein Drittel reduzieren.

Reinigung: Heuer wurde das Österreichische Rote Kreuz im Rahmen des Neptun Wasserpreises, der alles zwei Jahre vergeben wird, mit dem Hauptpreis honoriert. Gemeinsam mit Partnern hat es ein mobiles Feldlabor zur Qualitätskontrolle der Fäkalschlammbildung entwickelt, welches international eingesetzt wird.