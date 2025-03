Neues MacBook Air mit M4 ist da

Apple hat das neue MacBook Air angekündigt, das den M4 Chip enthalten und mit einer verbesserten Performance überzeugen soll. Der 10-Core CPU und der 10-Core GPU unterstützen bis zu 32 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher.

Damit ist das neue MacBook doppelt so schnell, wie das M1-Modell. Verglichen mit MacBooks, die Intel-Prozessoren enthalten, ist es bis zu 23-mal schneller. So kann man beispielsweise Videos in iMovie 8-mal so schnell bearbeiten, wie bei MacBooks, die den Intel-Prozessor enthalten.

18 Stunden Batterielaufzeit

Wie immer ist das neue MacBook sehr leicht und schlank. Neu ist aber auch, dass es eine Batterielaufzeit von bis zu 18 Stunden und eine 12 Megapixel Center Stage Kamera enthält, die zu einer verbesserten Videoqualität führt.

Das neue Macbook Air ist in zwei Größen erhältlich. In 13" und 15". Zudem kann mit macOS Sequoia Apple Intelligence verwendet werden. Neben Himmelblau ist der neue Laptop auch in Mitternacht, Polarstern und Silber erhältlich. Ab heute kann das MacBook Air vorbestellt werden, ab Mittwoch dem 12.März ist es erhältlich.