Ladebordsteine sollen E-Auto-Akkus möglichst unauffällig laden

In Deutschland werden erstmals Ladestationen eingesetzt, die sich nahtlos in den Gehsteig einfügen.

In Köln und in der kleinen Gemeinde Nörvenich in Nordrhein-Westfalen kann man seit wenigen Tagen Ladestationen für Elektroautos bewundern, die durch besondere Unauffälligkeit punkten sollen. Sie sind wie Bordsteine für Gehsteigkanten geformt. Man kann sie betreten, aber auch Ladekabel für E-Autos anschließen und Ladevorgänge mittels NFC-Sensor starten.

Lässt sich "mühelos in städtische Infrastruktur" integrieren

Die Ladebordsteine sind eine Entwicklung von Rheinmetall. Der Rüstungskonzern, der auch in anderen Sparten tätig ist, will dadurch eine "unauffällige, platzsparende und nachhaltige Lademöglichkeit" kreieren, die sich "mühelos in die bestehende städtische Infrastruktur integrieren lässt". Köln und Nörvenich wurden für 2 Pilotprojekte mit der neuen Ladelösung auserkoren.

Wie die Autozeitung berichtet, wurde an dem Ladebordstein zumindest mehr als 2 Jahre lang gearbeitet. Auf einer Mobilitätskonferenz im Jahr 2022 wurde das Konzept erstmals vorgestellt. Durch die flache Versenkung von Ladestationen könnten sich Gemeinden künftig in die Höhe ragende Ladesäulen, die mehr Platz beanspruchen, ersparen. Außerdem könnten so mehrere Ladestationen hintereinander entlang von Längsparkzonen geschaffen werden.

