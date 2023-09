Keine E-Auto-Zukunft ohne Schnellladen

Wien Energie hat am gestrigen Donnerstag einen ersten Schnellladepark mit 10 Säulen am Margaretengürtel in Wien eröffnet. Dort können Fahrzeuge mit Ökostrom aufgeladen werden. Damit ist ein erster Schritt getan, um insbesondere Pendler*innen eine sorgenfreie Fahrt zu ermöglichen.

Die Zahl der neu zugelassenen E-Autos steigt in Österreich weiterhin rasant an, nicht zuletzt aufgrund der hohen Treibstoffpreise für Verbrenner. Für die Umwelt ist das erfreulich, doch gerade in der Stadt sind die Möglichkeiten, das Auto schnell aufzuladen, noch rar.

Dabei ermittelten die Forscher*innen, dass die Zahl der aktuell 20.000 in Wien zugelassenen E-Pkw bis 2030 auf 155.000 ansteigen wird, also um 625 Prozent. 2040 sollen es 377.000 bis 454.000 werden. Abhängig ist das von der Bereitschaft der Politik, die E-Mobilität zu fördern und vom Ausbau der Ladeinfrastruktur. Um diese enorme Flotte an E-Autos auch aufladen zu können, sind bis 2040 fast 12.000 Ladesäulen in Wien notwendig, schließt Pfaffenbichler aus seinen Berechnungen.

100 km in 6 Minuten

Der Unterschied zwischen Schnellladestationen, wie die neue am Margaretengürtel, und normalen Stationen, ist signifikant. Für dieses Beispiel dient der Cupra Born. Das sportliche und kompakte Auto ist mit dem VW ID.3 verwandt und wurde 2022, nach dem Tesla Model Y, am häufigsten in Österreich neu zugelassen. Laut Herstellerangaben lassen sich in 6 Minuten an einer 150-kW-Ladesäule eine Reichweite von 100 Kilometern hinzufügen. Bei einer normalen Ladesäule mit 11 kW wartet man dafür 83 Minuten.

Die große Sorge vieler Personen ist es, zu häufig laden zu müssen oder zu viel Zeit mit Warten auf den Strom verbringen zu müssen. Mit Schnellladestationen müssen sich aber nicht mal Pendler*innen sorgen machen.

Der Cubra Born hat eine Reichweite von etwa 400 Kilometer. Laut Statistik Austria fahren Pendler*innen in Österreich 27 Kilometer pro Arbeitstag. In einer fünftägigen Arbeitswoche sind das 135 Kilometer. Für diese Strecke müsste die Person also nur einmal pro Woche 8 Minuten an einer Schnellladestation das Fahrzeug mit Strom betanken.