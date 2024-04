Wie aus Straßenlaternen E-Auto-Ladesäulen werden können

In den USA gibt es zu wenig Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge. Abhilfe sollen Straßenlaternen schaffen.

Für viele Stadtbewohner*innen ist das Aufladen des privaten E-Autos noch immer eine Herausforderung. Insgesamt gebe es zu wenige Möglichkeiten, das eigene E-Fahrzeug irgendwo aufzuladen. Das Unternehmen Voltpost will deshalb Straßenlaternen in Aufladestationen für E-Fahrzeuge verwandeln und diesem Mangel so etwas entgegensetzen, schreibt Interesting Engineering.

LED-Anzeige und App zum Laden

Die Prototypen der Module wurden aus wetterfesten Materialien gefertigt und besitzen LED-Anzeigen, die anzeigen, wie voll das Fahrzeug bereits geladen ist. Außerdem haben sie ein E-Meter, um die Stromzufuhr zu überwachen und einen Standardladesockel. Mittels Bluetooth soll man dann eine Verbindung mit dem eigenen Smartphone herstellen können.

Eine App soll den Kund*innen wiederum auf einer Karte anzeigen, wo Ladestationen verfügbar sind. Die Stationen sollen über die App bereits im Vorhinein reserviert werden können. Im Anschluss wird die Rechnung in der App hinterlegt. In den Modulen, mit denen die Straßenlaternen umgerüstet werden, ist ein Kabel-System integriert, das bis zu 6 Meter weit reichen soll.