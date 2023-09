E-Auto günstig und stressfrei laden: So soll es funktionieren

Nachricht am Handy

Wie Roland Kuras, Geschäftsführer der Energieberatung PowerSolution, schildert, könnte es künftig beispielsweise eine Handy-App geben, in der man die Zeit und das Ziel der Fahrt eingibt. Zur Mittagszeit an einem sonnigen Tag könnte man dann während der Fahrt per Nachricht darauf hingewiesen werden, dass es sinnvoll wäre, in einer halben Stunde bei einer bestimmten Ladestation eine Pause einzulegen.

"Jetzt macht es Sinn, eine kurze Rast einzulegen. Damit wird dein E-Auto schnell, günstig und ökologisch aufgeladen", sei die Botschaft an Fahrer*innen, so Kuras. Natürlich habe nicht jede E-Auto-Fahrerin bzw. jeder E-Auto-Fahrer jederzeit die Möglichkeit, solchen Tipps zu folgen. "Aber wenn ich die Fahrtstrecke einteilen kann, dann bietet das einen Anreiz und hat eine netzdienliche Funktion", sagt der Energieexperte.

Reservierungsmöglichkeit fehlt noch

Wünschenswert wäre, wenn man Ladestellen auch gleich reservieren könnte. Diese Möglichkeit existiert derzeit noch nicht. Technisch sei das aber lösbar. Ladestellenbetreiber seien bereits aufgrund von Roamingverträgen (mit der Ladekarte eines Anbieters bei der Ladestelle eines anderen Anbieters aufladen) gut miteinander vernetzt.

Um für Fahrerinnen auch bei zwischenzeitlich besetzten Ladestellen stets eine Alternative parat zu haben, soll eine so genannte "Anytime-Optimierung" verwendet werden. Das System sucht dabei konstant nach besseren Lösungen. Bei der Suche nach Ladestationen sollen auch Präferenzen der Fahrer*innen berücksichtigt werden, etwa ob es einen Supermarkt oder ein Restaurant in der Nähe gibt.

