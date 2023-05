Mobiler Roboter lädt Elektroautos in Parkhäusern auf

Das US-amerikanische Start-up Autev hat einen Roboter entwickelt, der Elektroautos auflädt. Autev One ist für den Einsatz in Parkhäusern oder Großparkplätzen gedacht und soll selbstständig zu den Fahrzeugen hinfahren, um sie aufzuladen. Im Grunde soll er dort zum Einsatz kommen, wo es keine installierten Ladesäulen gibt oder wo eine Ladeinfrastruktur generell schwer zu installieren ist, heißt es seitens von Autev.

Der mobile Laderoboter, der eigentlich ein riesiger Akku auf 4 Rädern ist, kann von Nutzer*innen per App angefordert werden. Per Klick rollt er dann in ihre Richtung. Das Einzige, was die Autofahrer*innen selbst in die Hand nehmen müssen, ist, die Ladeverbindung mit dem Kabel herzustellen.