Ein Autoreisezug mit integrierter Ladestation für E-Autos

Autoreisezüge sind eine gute Option, um längere Strecken mit viel Komfort zurückzulegen und am Zielort mobil und flexibel zu sein. Mit Elektroautos könnten noch weitere Vorteile dazukommen. Sie könnten während der Zugfahrt mit Strom aus der Oberleitung aufgeladen werden. Nach der Ankunft am Bahnhof könnte man mit vollem Akku weiterfahren. Dadurch würde man sich lange Autofahrten mit mehreren Ladepausen ersparen, energieeffizienter reisen und einen kleiner dimensionierten Akku benötigen.

Vom Roboter verladen

Die TU Graz hat im Projekt „RailCharge“ untersucht, wie eine Kombination aus Zug und Stromtankstelle künftig aussehen könnte. „Uns ging es darum, ein Lösungsspektrum zu erarbeiten vom Nachrüsten bestehender Autoreisezüge bis hin zu Zukunftskonzepten mit hochgradiger Automatisierung“, sagt Projektleiter Armin Buchroithner.

Je kürzer die Distanz sei, die mit einem Elektrofahrzeug auf einem Zug zurückgelegt werde, desto eher spiele die Dauer von Verladevorgängen eine Rolle. Momentan müssen Passagiere etwa ein bis zwei Stunden vor Abfahrt eines Autoreisezuges am Bahnhof ankommen, damit die Züge der Länge nach mit Fahrzeugen beladen werden können. „Wenn die Zugfahrt dann nur zwei Stunden dauert, wird das niemand in Kauf nehmen“, sagt Buchroithner. Ein ideales Zukunftskonzept wären E-Autos, die am Bahnhof selbstständig zu einem Roboter fahren, der sie seitlich auf einen Zug hebt.