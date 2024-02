So soll Teslas größte Supercharger-Station aussehen

In Kalifornien soll eine neue Supercharger-Station entstehen, weil der Bedarf für die Stromversorgung von Teslas nicht nur im sonnigen US-Bundesstaat weiter steigt. Die neue Ladestelle soll neben einer Autobahn im Kern County, nördlich von Los Angeles gebaut werden. Es handelt sich um eine stark befahrene Strecke zwischen dem Norden und dem Süden des Bundesstaates. Auf dieser Strecke gibt es bereits zahlreiche weitere Tesla-Ladestationen.

Größte bisherige Tankstelle

Damit wird das Supercharger-Netzwerk von Tesla weiterwachsen. Mittlerweile gibt es laut supercharge.info in der USA bereits Tausende Supercharger. Aber nicht nur dort: So sind derzeit etwa auch in Europa 1.158 Supercharger in Verwendung. In den USA kommen gerade 559 weitere Standorte hinzu, die aktuell gebaut werden oder für die eine Baugenehmigung vorliegt.

An dem neuen Standort im Kern County sollen insgesamt über 160 Ladesäulen aufgestellt werden – damit ist es die größte Tankstelle dieser Art. Das geht aus Dokumenten hervor, die ein Nutzer namens MarcoRP auf X geteilt hat. Darunter sollen auch 16 frei stehende Durchzugs-Ladegeräte sein. Außerdem sollen alle Stellplätze bei den Ladesäulen mit kleinen Solar-Vordächern ausgestattet sein.