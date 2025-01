Nvidia Digits: Ein KI-Supercomputer für den Schreibtisch

Das neue Gerät wurde bei Technik-Messe CES in Las Vegas vorgestellt. Es soll ab Mai verfügbar sein.

Der Chipkonzern Nvidia will einen KI-Supercomputer auf Schreibtische bringen. Firmenchef Jensen Huang stellte zum Auftakt der Technik-Messe CES in Las Vegas das kompakte Gerät mit dem Namen "Project Digits" vor. Damit sollen nach der Vorstellung von Nvidia Millionen Entwickler, Datenwissenschaftler oder auch Studenten an Software mit Künstlicher Intelligenz arbeiten können.

Das Gerät zum Preis ab 3.000 Dollar soll voraussichtlich ab Mai von mehreren Herstellern verfügbar sein. Im Inneren steckt ein bisher geheimer Nvidia-Chip mit der Bezeichnung GB10. Mit "Digits" soll man zum Beispiel an aufwendigen KI-Modellen arbeiten können.