Wegen neuer US-Regierung: Meta schafft den Faktencheck ab

In den USA soll künftig die Community bestimmen dürfen, was auf Facebook stimmt. Außerdem wurde ein bekannter Trump-Unterstützer zu Meta geholt.

Meta will den Wahrheitsgehalt von Inhalten auf seinen Plattformen in den USA künftig nicht mehr von Dritten prüfen lassen. Stattdessen erhalten Nutzer die Möglichkeit, falsche oder irreführende Aussagen als solche zu kennzeichnen und zusätzliche Informationen bereitzustellen, teilte der Betreiber von Facebook und Instagram in einem Blog-Beitrag mit.

Mit dem System der Community Notes orientiert sich Meta am Kurznachrichtendienst X des Milliardärs Elon Musk. Meta begründete seine Entscheidung mit den unbefriedigenden Ergebnissen der 2016 eingeführten Inhalte-Moderation: „Wir machen zu viele Fehler, frustrieren unsere Nutzer und stehen der freien Meinungsäußerung, die wir ermöglichen wollen, zu oft im Weg.“

Meta kündigte außerdem an, dass die Hinweise auf zusätzliche Informationen bei geprüften Inhalten zurückhaltender ausfallen werden. Bislang mussten sich Nutzer durch Warnhinweise in Bildschirmgröße klicken, bevor sie den fraglichen Beitrag überhaupt sehen konnten.

„Freie Meinungsäußerung“

„Wir werden zu unseren Wurzeln zurückkehren und uns darauf fokussieren, Fehler zu reduzieren. Unsere Richtlinien sollen einfacher werden, und wir wollen die freie Meinungsäußerung auf unseren Plattformen wiederherstellen“, sagt Zuckerberg in einem Video. „Nun werden wir Folgendes tun: Zuerst werden wir die Faktenchecks abschaffen und sie durch Community Notes ersetzen. Ähnlich wie bei X, beginnend in den USA.“