Magnetische Skistöcke erleichtern das Tragen

Das Problem lautet also: Skistöcke tragen. Das soll deswegen so schwierig sein, weil man beide Teile mit einer Hand fassen muss, wenn man gleichzeitig die Skier auf der anderen Seite schultern möchte.

Ein teurer Spaß

Mithilfe von Magneten verbinden sich die Skistöcke des US-Start-ups, sodass daraus quasi nur mehr ein Teil wird. Die Magnete befinden sich am oberen Ende am Griff sowie am unteren Ende bei der Spitze.

Damit die beiden Stöcke einander halten, sind die Teller asymmetrisch gestaltet, was keine Einbußen bei der Handhabung mit sich bringen soll. Optional gibt es die Yardsale-Skistöcke auch mit Schlaufe, die sich ebenso magnetisch am Griff befestigen lässt.

Bevor man nun in einem euphorischen Kaufrausch die Yardsale-Stöcke für die gesamte Familie bestellt, sollte man die Alternativen in Betracht ziehen. Das Start-up aus den USA verlangt nämlich für ein Paar 146 Euro. Will man die magnetischen Schlaufen ebenfalls haben, beläuft sich der Rechnungsbetrag auf 170 Euro.

