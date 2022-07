Tesla bringt Supercharger-Loungen nach Europa

In der modular aufgebauten Lounge finden sich Automaten für Kaffee, Getränke, Snacks und sogar ein Automat für frisch gebackene Pizza. Des Weiteren befinden sich in den Würfeln Steckdosen , um seine Geräte aufzuladen, und natürlich voll ausgestattete Toiletten . Für Kinder gibt es eine Spieleecke mit Videospielen.

Das Laden eines Teslas an einem öffentlichen Supercharger dauert zwar nicht lange, braucht in der Regel jedoch mehr Zeit als ein Stopp an einer gewöhnlichen Tankstelle. Um die Wartezeit für seine Kund*innen möglichst angenehm zu machen, hat Tesla im deutschen Endsee (Bayern) daher einen Lounge-Würfel aufgestellt.

Errichtet werden die Lounge-Würfel vom Unternehmen bk World . Die kleinste Version einer bk World mit Aufenthaltsbereich und Sanitär-Qube umfasst gut 50 Quadratmeter . “Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt”, versichert das Unternehmen in einer Aussendung . Um die Lounges nutzen zu können, müssen sich Tesla-Fahrer*innen allerdings in einer eigenen App registrieren.

300 Standorte in 5 Jahren geplant

In den nächsten 5 Jahren will bk World weitere 300 Standorte in ganz Europa eröffnen. Die Würfel seien dabei auf sämtliche Wetterbedingungen ausgelegt - von größtmöglicher Hitze in Südeuropa bis zu extremer Kälte im Norden. Ein Großteil des elektrischen Verbrauchs einer Station wird durch PV-Anlagen auf den Dächern der Qubes generiert.