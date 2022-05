Tesla öffnet seine Ladestationen in Österreich für alle E-Autos

Im Gegensatz zu anderen Autoherstellern hat Tesla in den vergangenen Jahren sein eigenes Ladenetzwerk an Schnellladestation in Europa aufgebaut. Die so genannten Supercharger konnten allerdings ausschließlich von Tesla-Fahrzeugen genutzt werden. Das ändert sich nun.

Denn Tesla öffnet sein Ladenetzwerk in Österreich für alle Elektroautos. Auch in Schweden, Großbritannien und Spanien können ab sofort die E-Autos aller Marken an den Tesla-Ladestationen aufgeladen werden. In Deutschland, Niederlanden, Frankreich, Belgien und Norwegen ist dies im Rahmen eines Pilotprogramms bereits seit einiger Zeit möglich.