Das steirische Start-up NEcharge entwickelt mobile Ladelösungen für E-Autos. Ein Partner ist der next-incubator der Energie Steiermark.

Der next-incubator der Energie Steiermark sucht immer nach Möglichkeiten, Start-ups und Organisationen zu unterstützen, die sich das Thema Nachhaltigkeit und Klimaneutralität auf die Fahnen geschrieben haben. Der Ausbau der E-Mobilität ist ein wichtiger Bestandteil einer lebenswerten Zukunft und somit auch ein Anliegen des next-incubators. Wer sich ein E-Auto anschaffen will, muss sich allerdings eine wichtige Frage stellen: “Wie lade ich mein Auto zu Hause am besten auf?” Die Antwort darauf ist nicht leicht. Am einfachsten wäre es, das Fahrzeug direkt an die Steckdose anzustecken. Das dauert allerdings eine gefühlte Ewigkeit. Ein Starkstromanschluss beschleunigt den Ladevorgang. Oft wird dazu eine Wandladestation empfohlen, auch “Wallbox” genannt. Auch hier hat man die Qual der Wahl. ➤ Mehr lesen: Wie das E-Auto als Strom-Zwischenspeicher verwendet werden kann Einstecken und laden Christian Kranz, Gründer des steirischen Unternehmens NEcharge, stellte sich diese Frage, als er Anfang 2021 ein E-Auto kaufte. Weil er mit bestehenden Produkten unzufrieden war, beschloss er, eine eigene Lösung zu entwickeln. “Wir wollen das Handyladekabel für E-Autos sein”, beschreibt es Kranz: "Keine Apps, kein Fachwissen, einfach anstecken und laden."

Im Sommer 2022 brachte man den NEcharge One auf den Markt - ein mobiler Wallboxersatz mit einer Ladeleistung von 11 Kilowatt. Die Ladelösung kann an eine haushaltsübliche Starkstromsteckdose angesteckt werden, das andere Ende kommt ins E-Auto (Typ-2-Stecker). Ist das Auto geladen, kann man das Kabel wieder in den Kofferraum des Autos verfrachten. NEcharge Pro erkennt Stromverbrauch Die Idee überzeugte den next-incubator, den Kranz über persönliche Kontakte kennenlernte. Gemeinsam arbeitete man am zweiten Produkt, dem NEcharge Pro. Mit dem mobilen Ladekabel können Kund*innen nicht nur ihr E-Auto laden, sondern sehen auch, wie viel Strom sie für die Ladung verbrauchen. Das ist besonders für jene interessant, die ihr E-Auto von ihrem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt und die Ladekosten vergütet bekommen. “Außerdem ist es für die Firmen besser, wenn die Mitarbeiter*innen ihre Autos Zuhause laden, da es günstiger ist als öffentliches Laden und man weniger Ladeinfrastruktur am Arbeitsplatz braucht”, weiß Kranz.

Die mobile Ladelösung von NEcharge. © NEcharge