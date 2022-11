Wie der next-incubator nachhaltige Projekte fördert

Oder das Start-up Natel Energy , das fischsichere Turbinen für Wasserkraftwerke entwickelt. Auch wenn Start-ups bei der Entwicklung von Innovationen eine wichtige Rolle spielen, will man sich beim next-incubator aber nicht zu sehr auf junge Unternehmen versteifen. „Ich verwende das Wort Start-up sehr selten“, verrät Wiedner. „Stattdessen frage ich mich lieber: Was ist der Kundennutzen?“

Momentan habe man 25 Projekte in der Pipeline, darunter etwa Car2Flex , das sich mit bidirektionalem Laden von E-Autos auseinandersetzt. So könnte das E-Auto künftig als Zwischenspeicher für überschüssige Energie der hauseigenen Photovoltaik-Anlage dienen und den Strom bei hoher Nachfrage wieder abgeben.

Dass der Nachhaltigkeitshub mitten in der Coronapandemie aufgebaut wurde, war laut Wiedner kein Problem. „Wir haben in der Pandemie keine größeren Rückschläge wahrgenommen, im Gegenteil: Viele Prozesse wurden sogar effizienter.“

Außerdem ist der Innovations-Hub auch räumlich von der E-Steiermark getrennt. „Wir sitzen nicht in der Zentrale in Graz, sondern im Unicorn-Gebäude des ZWI“, sagt Wiedner. Das Zentrum für Wissens- und Innovationstransfer (ZWI) ist ein Tochterunternehmen der Uni Graz, das von Bernhard Weber gegründet wurde. Dort geben sich Start-ups und Ausgründungen aus allerlei Fachrichtungen die Hand. „Jedes Unternehmen sollte so einen Motor haben“, ist Wiedner überzeugt. Dabei muss die Form eines Innovations-Hubs aber nicht automatisch für jeden Konzern passen.

Der Blick über den Tellerrand hinaus ist dabei wesentlich. „Unser eigenes Auftreten ermöglicht es uns, international Kooperationen zu suchen. So ging man zum Beispiel eine Partnerschaft mit „ Plug and Play “, dem größten Start-up-Hub im Silicon Valley ein. Wiedner ist sich sicher: „Ohne eigene Marke hätten wir das nicht geschafft.“

Der Energiemarkt befindet sich im Wandel und die Energiekrise treibt das Tempo an. „Man will die Lösungen schneller“, ist Wiedner überzeugt. Beim next-incubator verfolgt man den Weg der Nachhaltigkeit weiter und will weiterhin flexibel bleiben. Prognosen sind laut Wiedner schwierig: „Ich weiß noch nicht, was wir 2024 machen werden – auch das ist Teil der Innovation.“

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation mit futurezone und dem next incubator der Energie Steiermark.