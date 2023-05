Innovations-Challenge: Wärme, Strom und Biokohle aus CO2

Der next-Incubator der Energie Steiermark sucht Partnerunternehmen für die Konzeption und Errichtung einer Anlage, in der neben erneuerbarer Energie Biokohle produziert und so langfristig Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre entzogen werden soll.

Klimaneutralität spielt beim next-Incubator der Energie Steiermark eine zentrale Rolle. Der auf Nachhaltigkeit fokussierte Innovations-Hub des steirischen Energiedienstleisters beschäftigt sich unter anderem damit, wie die CO2-Emissionen von Unternehmen und Organisationen erfasst und reduziert, aber auch wie die verbleibenden Emissionen kompensiert werden können. In einem nächsten Schritt sucht man jetzt auch nach Möglichkeiten, wie der Atmosphäre aktiv Kohlenstoff entzogen werden kann.

Dazu wurde eine Innovations-Challenge ins Leben gerufen. Im Rahmen des Projekts "Biochar Carbon Removal" wird nach Partnerunternehmen, Start-ups und Innovator*innen gesucht, die gemeinsam mit der Energie Steiermark eine Anlage errichten, mit der aus Biomasse u.a. Pflanzenkohle produziert und im Sinne der Kreislaufwirtschaft verwertet werden soll.

Man habe sich unterschiedliche technische Möglichkeiten angesehen, mit denen CO2 aus der Atmosphäre abgesondert werden könne, erzählt Projektleiter Christian Orthofer. Von „Direct Air Capture“, bei der CO2 direkt aus der Umgebungsluft gefiltert wird, über künstliche Verwitterung bis hin zur nachgeschalteten Abscheidung in Verbrennungsanlagen. Schließlich habe man sich für die CO2-Abscheidung und -Speicherung durch Pyrolyse von Biomasse entschieden.

Gesamtlösung gesucht

Bei der Pyrolyse werden pflanzliche Reststoffe aus der Land- und Forstwirtschaft in einer sauerstoffarmen Umgebung auf mehrere hundert Grad Celsius aufgeheizt. Rund die Hälfte der Biomasse wird dabei zu fester Biokohle, die andere zu Synthesegas umgewandelt. Die bei der Verbrennung entstehende Abwärme kann für die erneuerbare Wärme und Stromproduktion genutzt werden. Dafür gibt es bei der Energie Steiermark, die selbst Fernwärmenetze im In- und Ausland betreibt, eine geeignete Infrastruktur und gute Rahmenbedingungen, erläutert Orthofer. Es gebe in dem Bereich zwar ein breites Spektrum an Technologien, aber keine maßgeschneiderte Gesamtlösung. Die soll nun gemeinsam mit Partnerunternehmen entwickelt werden.