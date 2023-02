Was Pflanzenkohle dem Klimaschutz bringt

Seitdem die Menschheit über ihr klimaschädliches Verhalten nachdenkt, gilt Kohle als Energieträger, den es in Zukunft unbedingt zu vermeiden gilt. Bei der Verbrennung von Kohle gelangt das Treibhausgas Kohlendioxid in großen Mengen in die Atmosphäre – wo es ohnehin schon zu viel davon gibt.

Um Pflanzenkohle zu erhalten, werden pflanzliche Abfälle, etwa aus der Landwirtschaft oder der Holzindustrie, einer sogenannten Pyrolyse unterzogen. Sie werden dabei in einer Kammer auf mehrere hundert Grad Celsius aufgeheizt . Im Gegensatz zu einer "normalen" Verbrennung geschieht dies in einer sehr sauerstoffarmen Umgebung . Rund die Hälfte des Materials wird dabei zu Pflanzenkohle, die andere zu Synthesegas. Das wird verbrannt, um die Pyrolysekammer zu beheizen. Der Prozess erhält sich selbst, die Abwärme kann verwertet werden.

Fruchtbare Äcker

"In der Natur würden die Pflanzen verrotten. Der Großteil des darin gespeicherten Kohlenstoffs würde in Form von CO2 wieder an die Atmosphäre abgegeben werden", erklärt Sophie Zechmeister-Boltenstern von der Universität für Bodenkultur. In Form von Pflanzenkohle bleibe der Kohlenstoff dagegen in einer sehr stabilen Form gespeichert – und zwar 1.000 Jahre oder länger. Für Pflanzenkohle gibt es mehrere Einsatzbereiche. Der häufigste ist die Landwirtschaft.

Pflanzenkohle wird dabei zunächst mit Nährstoffen angereichert, etwa durch Vermischung mit Kompost, Gülle oder Mineraldünger. Durch eine poröse Oberfläche werden Nährstoffe gleichsam aufgesaugt und zwischengespeichert, erklärt die Forscherin. Auf Äckern aufgetragen, werde die Bodenfruchtbarkeit erhöht. Durch die poröse Struktur kann außerdem mehr Wasser gespeichert werden – ein großer Vorteil in Dürreperioden.

Ökonomische Nutzung

Das österreichische Unternehmen Sonnenerde produziert Erde mit Pflanzenkohle. Das Material werde aber auch auf andere Weise genutzt, wie Geschäftsführer Gerald Dunst erklärt: "Als Zuschlagstoff für Beton kann es dessen CO2-Bilanz stark verbessern."

Die Pflanzenkohleherstellung zahle sich aber auch deswegen aus, weil man anderen Unternehmen für die Abscheidung von CO2 aus der Atmosphäre Klimazertifikate verkaufen kann. Die Anschaffung teurer Pyrolyseanlagen wird dadurch wirtschaftlicher, weshalb das Thema Pflanzenkohle (engl. "Biochar") einen Boom erlebt. "Im vergangenen Jahr hat sich die Produktionsleistung in Europa verdoppelt", sagt Dunst.