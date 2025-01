Dauerfeuer nach Drohnentreffer: Russischer Panzer „dreht durch”

Der Panzer schießt für 20 Sekunden mit Dauerfeuer. User kommentieren das mit „der Panzer dreht durch“ oder glauben, dass die Crew aus Panik auf einen Feind schießt, wo gar keiner ist. Die Ursache dürfte aber ein technischer Defekt sein.

Runaway: Alles geht raus

Bei Schusswaffen wird dieser Defekt als Runaway bezeichnet. Dabei trifft der Schlagbolzen auf das Zündhütchen der Patrone, ohne dass der Abzug betätigt wird. Das Ganze geht so lange, bis die Munition leer ist, die Munitionszuführung manuell gestoppt wurde oder es zu einem weiteren technischen Defekt kommt – etwa eine Auswurfsstörung, bei der die leere Patronenhülse nicht mehr aus der Kammer extrahiert wird oder den Verschluss verklemmt.

Ein Runaway kann mehrere Ursachen haben: So kann etwa der Abzugsmechanismus nach dem ersten Abdrücken defekt sein und nicht mehr in der Ruhestellung einrasten. Es kann vorkommen, dass durch vorheriges Schießen die Patronenkammer so heiß geworden ist, dass die Patrone von alleine zündet und so der Runaway gestartet wird.

Mangelnde Wartung und verschlissene Bauteile begünstigen Runaways. Als anfällig gelten etwa die Modelle des amerikanischen Maschinengewehrs M60 im Kaliber 7.62 NATO.