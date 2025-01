Kein Fehlalarm, kein Batterietausch: Forscher entwickeln perfekten Feuermelder

Da solche HV-Systeme sehr einfach und handlich gebaut werden können, eignen sie sich besonders gut für Sensoren. Der damit gebaute Feuermelder kann selbstständig einige Dutzend Mikrowatt Strom erzeugen.

Wenige Milliliter Wasser nötig

Dafür werden sogenannte hydrophile Substrate, die Wassermoleküle anziehen, mit einer nanoporösen CPT-Schicht überzogen. Diese CPT-Schicht besteht aus Baumwollabfällen und wurde mit Triton X und PPy behandelt.

Das befindet sich in einem zylindrischen Röhrchen mit Aluminiumelektroden an beiden Enden. Dieses ist zur Hälfte mit wenigen Millilitern Wasser gefüllt. Dadurch wird eine elektrische Doppelschicht an der Grenze zwischen Elektrode und Elektrolyt gebildet.