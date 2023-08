Warum Kampfjets in Finnland regelmäßig auf Autobahnen landen

Dieses Mal in den Videos der Woche: Sonnensystem im Größenvergleich, ein perfekter Rennboot-Salto und "oddly satisfying"-Clips.

Militärflugzeuge, die Autobahnen als Start- und Landeplätze nutzen, sind in Finnland keine Seltenheit. In der Verteidigungsstrategie des Landes sind Autobahnabschnitte, die sich als Runway nutzen lassen, ein zentraler Bestandteil. Für Übungen werden diese Abschnitte regelmäßig für den Verkehr gesperrt.

Auch in Schweden gehören solche Autobahnabschnitte zum Verteidigungssystem. In Deutschland sollen es angeblich ebenso rund 240 Verkehrsadern geben, die sich als Behelfs- beziehungsweise Notflugplätze genützt werden können, schrieb BR-Fernsehen 2018 .

Außerdem muss der Straßenbelag in einwandfreiem Zustand sein, weshalb er auf diesen Autobahnabschnitten ständig inspiziert und gegebenenfalls umgehend ausgebessert wird. Der Asphalt muss besonders widerstandsfähig sein und quasi Rollfeld-Qualität aufweisen.

Es ist immer wieder interessant und aufschlussreich sich vor Augen zu halten, welche Ausmaße unser Sonnensystem , unserer Galaxie und das Universum haben. In dem folgenden Video wird das mit Heraus- und Hinein-Zoomen anschaulich dargestellt.

Wenn ein Rennboot mit hoher Geschwindigkeit "Unterluft" bekommt, kann das fatal enden. Manchmal ergibt sich dadurch allerdings ein perfekter Überschlag und das Boot kann das Rennen fortsetzen. Ein solcher Salto ist in dem folgenden Clip zu sehen.

Japanische Bleistiftmanufaktur

Das nächste Video gibt einen Einblick in eine Bleistiftmanufaktur in Japan. Der Clip fällt unter die Kategorie "oddly satisfying to watch".