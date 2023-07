Video: Russische Su-25 Frogfoot stürzt ins Meer

In den Aufnahmen ist zu sehen, wie die Su-25 im Tiefflug über das Meer gleitet und wenige Sekunden später ins Wasser stürzt. Dem an Bord befindlichen Piloten gelang es noch kurz vor dem Aufprall den Schleudersitz zu betätigen.

Wie die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti unter Berufung auf eine Erklärung der russischen Streitkräfte berichtet , stürzte die Su-25 während eines Übungsflugs ab. Mehrere schaulustige Badegästen zeichneten den Absturz des Kampfjets am Strand von Yeysk auf.

Eine russische Suchoi Su-25 Frogfoot soll am Montag im Asowschen Meer nahe der Küstenstadt Yeysk abgestürzt sein. Yeysk liegt auf russischem Gebiet, direkt gegenüber der von Russland besetzten ukrainischen Stadt Mariupol .

Wie die Nachrichtenagentur TASS später mitteilte , wurde eine Such- und Rettungsaktion gestartet. Der Pilot konnte lebend geborgen und ins Krankenhaus gebracht werden, verstarb allerdings an den Folgen des Absturzes, wie Roman Bublik , der Bezirkvorsteher von Yeysk, auf Telegram bekanntgab . Es wird angenommen, dass der Pilot sich beim Aufprall die Beine brach und nahzu ertrank, da er Schwierigkeiten hatte, sich über Wasser zu halten.

Vorfälle um Su-25 häufen sich

Unklar ist auch, welcher Einheit die besagte Su-25 angehörte. Es ist naheliegend, dass der Kampfjet von der Basis in Yeysk aus operierte. Der Stützpunkt spielt im Ukrainekrieg eine bedeutende Rolle, er wurde zu Beginn des Konfliktes von Russland sogar erweitert, um mehr Flugzeuge dort stationieren zu können.

Eine wichtige Rolle im Krieg mit der Ukraine spielt auch die Su-25 selbst. Zahlreiche Exemplare sind für Russland derzeit im Einsatz. Viele von ihnen gingen im Zuge des Kriegsgeschehens allerdings verloren. Laut der Open-Source-Intelligence-Plattform Oryx wurden seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Feber vergangenen Jahres insgesamt 30 russische Su-25 als zerstört oder flugunfähig bestätigt. Während ein Großteil der Jets dem Kampfgeschehen zum Opfer gefallen sein dürfte, wurde in der Vergangenheit auch das Können russischer Pilot*innen in Frage gestellt.