Russlands neue Sukhoi Superjets kommen mit gebrauchten Triebwerken

Für das in Russland produzierte Flugzeug konnten irgendwo gebrauchte Turbinen aufgetrieben werden.

Im Fundus ein paar Triebwerke gefunden

Eigentlich werden die Triebwerke für den Sukhoi Superjet von einem russisch-französischen Joint-Venture-Unternehmen produziert. Doch aufgrund der Sanktionen gegen Russland, musste die russischen Luftfahrtunternehmen NPO Saturn und United Aircraft Corporation (UAC) auf eigene Faust einen Weg finden, die Triebwerke zu produzieren.

Fündig wurde man schließlich in einem Vorrat an Luftfahrtkomponenten, der bereits 2019 angelegt wurde. Insgesamt sollen dort 17 gebrauchte Triebwerke rumliegen, die sich in einem "exzellenten Zustand" befänden, wie es die russische Airline bezeichnete.

Die russische Luftfahrtbehörde will sich aber lieber selber vom Zustand der Second-Hand-Triebwerke überzeugen und hat eine Überprüfung auf Lufttüchtigkeit angeordnet. Sollte die Überprüfung zu einem positiven Ergebnis kommen, wäre es das erste Mal, dass ein in Russland produziertes Flugzeug mit gebrauchten Turbinen ausgeliefert wird.