Hier fliegt das größte ferngesteuerte Concorde-Modell der Welt

Die Concorde fliegt wieder - naja, zumindest ein ferngesteuertes Modell des legendären Jets. Im Maßstab 1:6 , mit einer Flügelspannweite von 4 Metern und einer Länge von 10 Metern ist es das weltgrößte Concorde-Modell. Betrieben wird es mit 4 Triebwerken . Auf der Veranstaltung Jets & Probs in Deutschland lenkte Pilot Otto Widlroither das Modell durch die Lüfte.

Wie eine Zigarette nach einem Jahr in der Erde aussieht

Wer achtlos Zigaretten auf den Boden wirft, schadet der Umwelt immens. Sie brauchen ungefähr 15 Jahre, bis sie vollständig zerfallen. In dieser Zeit geben sie Giftstoffe ab, die unter anderem das Grundwasser verunreinigen können. Wer sich das nicht vorstellen kann, sieht in diesem Video, wie wenig sich Zigaretten innerhalb eines Jahres in der Erde verändern.